Chiesa Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante del Liverpool che può entrare nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato invernale. Il Liverpool ha ufficializzato una modifica importante alla propria lista Champions League. Il club inglese ha annunciato tramite una nota ufficiale che Federico Chiesa è stato inserito nella “Lista A” per la fase a gironi, prendendo il posto di Giovanni Leoni, costretto a fermarsi a lungo per un grave infortunio. «La UEFA ha approvato la richiesta di aggiungere l’italiano alla ‘Lista A’ dei Reds, in linea con il nuovo regolamento che consente un cambio in caso di assenza prolungata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chiesa Inter, UFFICIALE l’inclusione nella lista del Liverpool: sfiderà i nerazzurri in Champions League