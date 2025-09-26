Chiesa Inter l’infortunio di Leoni cambia i piani del Liverpool | è pronto a sfidare i nerazzurri il motivo

Chiesa Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante del Liverpool che può entrare nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato invernale. Clamoroso a Liverpool: il destino riscrive la storia di Federico Chiesa. Come rivelato da Fabrizio Romano, l’attaccante italiano classe 1997 sarà reinserito nella lista UEFA per la Champions League. Una svolta inattesa, maturata a causa del grave infortunio del giovane difensore Giovanni Leoni, che resterà fuori diversi mesi. Il regolamento UEFA consente infatti di sostituire un giocatore a lungo termine indisponibile, e l’allenatore dei Reds, Arne Slot, ha deciso di puntare proprio su Chiesa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chiesa Inter, l’infortunio di Leoni cambia i piani del Liverpool: è pronto a sfidare i nerazzurri, il motivo

