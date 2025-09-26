Chiesa inserito nella lista Champions del Liverpool | è ufficiale! Il comunicato sull’ex Juve e cosa filtra sul suo impiego
Chiesa inserito nella lista Champions del Liverpool: tutti i dettagli sull’ex Juve presenti nel comunicato del club. Una notizia tanto attesa quanto meritata. Federico Chiesa è stato ufficialmente inserito nella lista Champions del Liverpool. A comunicarlo è stato lo stesso club inglese con una nota ufficiale, che pone fine a quella che era stata vista come un’esclusione eccellente e apre a un nuovo, prestigioso capitolo per l’attaccante italiano. La decisione è stata resa possibile da una modifica del regolamento UEFA e, purtroppo, dal grave infortunio occorso al giovane connazionale Giovanni Leoni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Il Liverpool ha inserito nella lista Champions il sedicenne Ngumoha, Chiesa escluso (Athletic)
«Leoni fermo un anno», il Liverpool ripesca Chiesa in lista Champions - Dopo il grave infortunio al legamento di Giovanni Leoni, il tecnico SLot è amaro: «Starà fuori un anno», ed è emergenza in difesa. Lo riporta corriere.it
Liverpool, Slot shock: "Leoni fuori un anno". E in lista Champions al suo posto entra Chiesa - Dopo la rottura del crociato all'esordio, il difensore perderà tutta la stagione. Come scrive gazzetta.it