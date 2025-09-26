Chiellini Juve il dirigente è pronto a compiere un passo importante nella sua nuova carriera | in arrivo questa promozione

Chiellini Juve, un nuovo passo per la bandiera bianconera: il suo ingresso nel board è il segnale di un ruolo sempre più centrale nel club. Un passo alla volta, una crescita graduale ma inarrestabile. Il percorso dirigenziale di Giorgio Chiellini all’interno della Juve è pronto a un nuovo, importante upgrade. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, in vista del riassetto societario che prenderà forma a novembre, l’ex capitano bianconero farà il suo ingresso ufficiale nel Consiglio di Amministrazione del club. Chiellini Juve: un ruolo sempre più centrale. La promozione nel CdA rappresenta un ulteriore, fondamentale passo in avanti nella sua graduale crescita in società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

