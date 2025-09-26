Chiellini Juve il dirigente è pronto a compiere un passo importante nella sua nuova carriera | in arrivo questa promozione

Chiellini Juve, un nuovo passo per la bandiera bianconera: il suo ingresso nel board è il segnale di un ruolo sempre più centrale nel club. Un passo alla volta, una crescita graduale ma inarrestabile. Il percorso dirigenziale di  Giorgio Chiellini  all’interno della  Juve  è pronto a un nuovo, importante upgrade. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da  La Gazzetta dello Sport, in vista del riassetto societario che prenderà forma a novembre, l’ex capitano bianconero farà il suo ingresso ufficiale nel  Consiglio di Amministrazione  del club. Chiellini Juve: un ruolo sempre più centrale. La promozione nel CdA rappresenta un ulteriore, fondamentale passo in avanti nella sua graduale crescita in società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Novità Chiellini, la decisione ufficiale spiazza tutti: cosa succede con la Juve

Chiellini LAFC, il dirigente della Juve diventa uno dei proprietari del club americano: «Manterrò il mio ruolo e i miei impegni con i bianconeri. Sono entusiasta di far parte di questo viaggio» – FOTO e VIDEO

UFFICIALE Chiellini, l’annuncio che spiazza i tifosi della Juve

