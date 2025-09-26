Chiede soldi e minaccia l' ex compagna poi tenta di rapinarla | trentanovenne dietro le sbarre

Un trentanovenne di nazionalità italiana è stato arrestato dai carabinieri di Ronchi dei legionari dopo essere stato protagonista di un tentativo di rapina ai danni di una cinquantunenne, sua ex compagna. I fatti sono avvenuti in viale della Serenissima nel pomeriggio di lunedì 8 settembre, ma i. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

