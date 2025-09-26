Chiede soldi e minaccia l' ex compagna poi tenta di rapinarla | trentanovenne dietro le sbarre
Un trentanovenne di nazionalità italiana è stato arrestato dai carabinieri di Ronchi dei legionari dopo essere stato protagonista di un tentativo di rapina ai danni di una cinquantunenne, sua ex compagna. I fatti sono avvenuti in viale della Serenissima nel pomeriggio di lunedì 8 settembre, ma i. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: chiede - soldi
“Tua figlia rischia la galera”. Chiede soldi per aiutarla, ex poliziotto finisce in manette
Chiede soldi all'ex e la picchia all'interno di un Serd di Bolzano, arrestato: quanti anni deve scontare
"Mi sa indicare la strada?" ma il passante prima lo aiuta poi lo pedina e chiede soldi: arrestato
“Tua figlia rischia la galera”. Chiede soldi per aiutarla, ex poliziotto finisce in manette - X Vai su X
Fabiana Rizzà, l'ex consigliera a processo per aver sottratto 100mila euro chiede di andare ai servizi sociali: «Non ha i soldi per risarcire le vittime» - facebook.com Vai su Facebook
Minacce, violenze e abusi sulle ex. Due ammoniti dal questore - L’uomo, abituale assuntore di sostanze, ha buttato i soldi della famiglia in droga e alcol. Riporta msn.com
Abusi sessuali e minacce alla ex. Operaio condannato a due anni - Aveva inseguito la sua ex moglie in auto, sorpassandola bruscamente e costringendola a fermarsi. Lo riporta msn.com