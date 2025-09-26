Chi sono i fidanzati delle sorelle Silvia e Giulia Provvedi Le Donatella?
Attualmente, solo una delle sorelle Le Donatella, Silvia Provvedi, ha un fidanzato noto, Giorgio De Stefano, che è il padre di sua figlia Nicole, ed è detenuto in carcere dal 2020. La sorella gemella, Giulia Provvedi, non ha un compagno noto al momento. Giulia Provvedi è stata fidanzata con il portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini, con il quale ha avuto una love story molto tormentata: dopo il Grande Fratello VIP 2018, i due si erano lasciati, alimentando le prime pagine di gossip. Nell’estate del 2019, però, la coppia sembrerebbe essere tornata insieme, ma l’anno successivo la loro storia è giunta al capolinea. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: sono - fidanzati
Liam Neeson e Pamela Anderson sono fidanzati? Cosa sappiamo
“Tananai e Camihawke sono fidanzati”, il gossip e gli indizi sulla loro vicinanza
Benedetta Quagli e Olly non sono fidanzati? Il nuovo gossip e chi è questa Giulia
Finneas e Claudia Sulewski sono fidanzati ufficialmente, nozze in arrivo #finneas #claudiasulewski #fidanzati #25settembre - X Vai su X
La nuova coppia del cinema italiano: Leo Gassmann e l'attrice di Besozzo Arianna Di Claudio sono fidanzati e su Tik Tok anticipano l'uscita del nuovo brano di Leo dal titolo "Yamamai" - facebook.com Vai su Facebook