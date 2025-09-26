Non è solo religione né solo politica, è un ibrido che ha trovato negli evangelici trumpiani ampio consenso. I raduni dei seguaci di Donald Trump brandizzati Make America Great Again si somigliano un po’ tutti: testimonianze intime, momenti di commozione collettiva e continui appelli all’azione. Anche nelle commemorazioni funebri. Non stupisce che molti a Glendale, Arizona, abbiano definito Charlie Kirk «un martire» e «un uomo eterno» colpevole di voler salvare i giovani. C’è anche chi l’ha paragonato a Gesù, morto sulla croce a trentatré anni. L’accostamento tra termini politici e religiosi potrebbe sembrare bizzarro, o casuale, ma non lo è. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Chi sono gli evangelici trumpiani che predicano nei grandi raduni