Chi scappa dalla guerra e chi ha già stregato Allegri | 5 giovani che stanno stupendo in Serie B
Le prime giornate del campionato cadetto stanno già lanciando la nuova Generazione B: 5 storie di giovani che hanno voglia di spaccare il mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Nzonzi scappa dall’Iran, la guerra con Israele la causa: “Meglio non tornare”
Vladyslav Malamen, bambino di 6 anni scappa dalla guerra in Ucraina e muore travolto sulle strisce pedonali dall'auto in sorpasso: «La mamma gridava disperata». L'ultimo atto d'amore
Bimbo di 6 anni scappa dalla guerra in Ucraina, ma muore investito a Padova davanti alla mamma
Kiril, scappato dalla guerra in Ucraina e morto a 18 anni a Cagliari: «Selargius vicina alla famiglia»
Il sindaco Gigi Concu: "Kiril Kachalaba aveva soltanto 18 anni e tanti sogni ancora da realizzare. Era scappato dalla sua terra, martoriata dalla guerra, per cercare un futuro migliore ma ha trovato la morte".