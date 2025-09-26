Chi ha attaccato la Global Sumud Flotilla | il motoscafo i piccoli droni e le granate stordenti

Un report dell’intelligence italiana prova a fare luce sugli attacchi con i droni alla Global Sumud Flotilla. E punta il dito su un motoscafo fermo in acque internazionali. Che avrebbe lanciato granate stordenti tramite gli apparecchi. Nel dossier si parla di droni di piccole dimensioni e con gittata limitata. Che avrebbero lanciato ordigni considerati non letali. Ma in grado di ferire. Intanto il governo italiano pensa a una zona cuscinetto per la Gsf. Ovvero a un filtro navale con l’Italia in prima linea che si frapponga alle unità israeliane. E il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani si sta spendendo per una mediazione insieme al Vaticano. 🔗 Leggi su Open.online