Chi gioca al posto di Buongiorno in Milan-Napoli | la scelta di Conte

Difesa da inventare contro il Milan: ecco chi gioca al posto di Buongiorno.Il primo, grande snodo del campionato si avvicina e il Napoli dovrà affrontarlo senza il suo pilastro difensivo. L'infortunio di Alessandro Buongiorno contro il Pisa costringe Antonio Conte a ridisegnare la coppia centrale in vista della supersfida di San Siro contro il Milan. Ma le alternative non mancano e il tecnico sembra avere già le idee molto chiare. Il Ritorno di Amir Rrahmani. La buona notizia, che coincide con la tegola Buongiorno, è il rientro a pieno regime di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro ha smaltito i problemi fisici ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare nel cuore della difesa.

