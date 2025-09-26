Chi era Giulia Valgimigli la forlivese travolta dal treno a Pinarella | Sempre sorridente
Ravenna, 26 settembre 2025 – Lo striscione è comparso ieri pomeriggio, fuori dallo stadio: “Ciao Giulia”. È il tributo dei tifosi del Forlì calcio a Giulia Valgimigli, la giovane di 25 anni morta mercoledì sera a Pinarella. A Forlì infatti, dove viveva, ha lavorato fino a poche settimane fa nel bar e ristorante fast food Serial burgher, all’interno dello stadio Morgagni: i tifosi biancorossi la conoscevano bene ed è stata per tutti un colpo al cuore. E così verso le 16.30 è comparso lo striscione, appeso proprio sulle pareti dello stadio accanto al locale da gestori ed ex colleghi. Tutti, compresi i clienti, hanno poi osservato un minuto di silenzio per esprimere il lutto per la morte di Giulia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
