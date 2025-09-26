Chi era Giulia Valgimigli la forlivese travolta dal treno a Pinarella | Sempre sorridente

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ravenna, 26 settembre 2025 – Lo striscione è comparso ieri pomeriggio, fuori dallo stadio: “Ciao Giulia”. È il tributo dei tifosi del Forlì calcio a Giulia Valgimigli, la giovane di 25 anni morta mercoledì sera a Pinarella. A Forlì infatti, dove viveva, ha lavorato fino a poche settimane fa nel bar e ristorante fast food Serial burgher, all’interno dello stadio Morgagni: i tifosi biancorossi la conoscevano bene ed è stata per tutti un colpo al cuore. E così verso le 16.30 è comparso lo striscione, appeso proprio sulle pareti dello stadio accanto al locale da gestori ed ex colleghi. Tutti, compresi i clienti, hanno poi osservato un minuto di silenzio per esprimere il lutto per la morte di Giulia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

chi era giulia valgimigli la forlivese travolta dal treno a pinarella sempre sorridente

© Ilrestodelcarlino.it - Chi era Giulia Valgimigli, la forlivese travolta dal treno a Pinarella: “Sempre sorridente”

In questa notizia si parla di: giulia - valgimigli

Dramma sui binari a Pinarella: Giulia Valgimigli travolta e uccisa dal treno mentre cammina con un amico

Giulia Valgimigli travolta dal treno a Pinarella di Cervia vicino Ravenna, era sui binari col fidanzato

era giulia valgimigli forliveseMorta a 25 anni a Pinarella, sbalzata dal treno contro una grata: cosa è successo - Ravenna, 26 settembre 2025 – Giulia Valgimigli ha incrociato la morte a soli 25 anni mercoledì notte a Pinarella di Cervia in una zona che i residenti chiamano ’Malva sud’. ilrestodelcarlino.it scrive

era giulia valgimigli forliveseChi era Giulia Valgimigli, la 25enne morta travolta da un treno a Pinarella di Cervia - La notte del 24 settembre 2025 resterà impressa per sempre nella memoria di Pinare ... Scrive alphabetcity.it

Cerca Video su questo argomento: Era Giulia Valgimigli Forlivese