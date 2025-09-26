Chi era Giulia Valgimigli la 25enne travolta e uccisa dal treno a Cervia sotto gli occhi del fidanzato

Giulia Valgimigli aveva 25 anni, lavorava come cameriera viveva a Forlì. È morta sbalzata da un treno contro una grata a Pinarella di Cervia sotto gli occhi del fidanzato che era con lei. "Eri carica, adrenalina pura, sempre sorridente" la ricordano i colleghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giulia - valgimigli

Chi era Giulia Valgimigli, la forlivese travolta dal treno a Pinarella: “Sempre sorridente”

Dramma sui binari a Pinarella: Giulia Valgimigli travolta e uccisa dal treno mentre cammina con un amico

Giulia Valgimigli travolta dal treno a Pinarella di Cervia vicino Ravenna, era sui binari col fidanzato

Una ragazza di 25 anni è morta ieri sera, dopo essere stata urtata da un treno in corsa a Pinarella di Cervia in provincia di Ravenna, zona Malva Sud. Si chiamava Giulia Valgimigli ed era originaria di Forlì - facebook.com Vai su Facebook

Una passeggiata lungo i binari si è trasformata in tragedia: Giulia, 25 anni, è morta travolta da un treno a Pinarella di Cervia. #Pinarella #incidente #treno #GiuliaValgimigli - X Vai su X

Chi era Giulia Valgimigli, la 25enne travolta e uccisa dal treno a Cervia sotto gli occhi del fidanzato - È morta sbalzata da un treno contro una grata a Pinarella di Cervia sotto gli occhi del fidanzato che era con lei. Lo riporta fanpage.it

Chi era Giulia Valgimigli, la 25enne morta travolta da un treno a Pinarella di Cervia - La notte del 24 settembre 2025 resterà impressa per sempre nella memoria di Pinare ... Si legge su alphabetcity.it