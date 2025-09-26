Chi è Tony Maiello Tale e Quale Show | la carriera del cantante iniziata con X Factor

Tony Maiello è uno dei nuovi concorrenti di Tale e Quale Show: dopo X Factor nel 2008 e la vittoria nelle Nuove proposte di Sanremo 2010, Maiello ha abbandonato la musica prima di tornare come autore di artisti come Pausini e Mengoni. Oggi pubblica come Marea, è sposato con Roberta e hanno una figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tony - maiello

Tale e Quale Show: Chi è Tony Maiello? Età, Canzoni, Moglie. Tutto sul Concorrente del Talent Show di Rai1

Tony Maiello, concorrente di Tale e Quale Show 2025: “Voglio divertirmi. Sanremo? La direzione artistica di Morandi incise tanto, ci tornerei ovvio. Mara Maionchi? Siamo in buoni rapporti, non porto rancore” – Intervista Video

Tony Maiello che canzoni ha scritto? Di quali brani è autore? In che anno ha fatto Sanremo?

#Castellammare - Tony Maiello torna in TV, sarà tra i protagonisti di Tale e Quale Show Il cantautore stabiese si rimette in gioco nel celebre varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Tra musica, imitazioni e nuove sfide, è pronto a conquistare il pu… https://ift.tt/ - X Vai su X

Chi è Tony Maiello Tale e Quale Show: la carriera del cantante iniziata con X Factor - Tony Maiello è uno dei nuovi concorrenti di Tale e Quale Show: dopo X Factor nel 2008 e la vittoria nelle Nuove proposte di Sanremo 2010, Maiello ha abbandonato ... Si legge su fanpage.it

Tony Maiello a Tale e Quale Show 2025: biografia, carriera, vita privata e curiosità sul cantante - Scopri chi è Tony Maiello, concorrente di Tale e Quale Show 2025: carriera, biografia, vita privata, successi e curiosità sul cantante. mondotv24.it scrive