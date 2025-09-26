Chi è Tony Maiello Tale e Quale Show | la carriera del cantante iniziata con X Factor

Tony Maiello è uno dei nuovi concorrenti di Tale e Quale Show: dopo X Factor nel 2008 e la vittoria nelle Nuove proposte di Sanremo 2010, Maiello ha abbandonato la musica prima di tornare come autore di artisti come Pausini e Mengoni. Oggi pubblica come Marea, è sposato con Roberta e hanno una figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tale e Quale Show: Chi è Tony Maiello? Età, Canzoni, Moglie. Tutto sul Concorrente del Talent Show di Rai1

Tony Maiello, concorrente di Tale e Quale Show 2025: “Voglio divertirmi. Sanremo? La direzione artistica di Morandi incise tanto, ci tornerei ovvio. Mara Maionchi? Siamo in buoni rapporti, non porto rancore” – Intervista Video

Tony Maiello che canzoni ha scritto? Di quali brani è autore? In che anno ha fatto Sanremo?

