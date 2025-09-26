Chi è Tony Maiello a Tale e Quale Show la moglie Roberta e la carriera
Nel 2010, Tony Maiello partecipa al Festival di Sanremo nella categoria “Nuova Generazione” e porta a casa la vittoria grazie al brano Il linguaggio della resa. Nel 2011, il cantante decide di rescindere dal contratto con la Non ho l’età, poiché quest’ultima non intende pubblicare un secondo album per motivi economici. Nel 2012, inizia a collaborare con Sabatino Salvati della casa discografica Rosso al tramonto, e pubblica il nuovo singolo Chi ha inventato i sentimenti, seguito da Farsi del male x sempre e S’incendia la testa. Nel 2013, Tony prende parte allo Zecchino d’Oro in veste di giurato, e a dicembre esce con il singolo Aria di Natale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
