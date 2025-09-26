Chi è Sabrina Colle compagna di Vittorio Sgarbi | la carriera nel mondo dell'arte e il passato da modella

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabrina Colle è un’attrice e modella italiana, dal 1998 compagna di Vittorio Sgarbi. Ha 52 anni e nel corso della sua carriera ha alternato passerelle, cinema e teatro, portando avanti un percorso artistico costruito tra Milano e Parigi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sabrina - compagna

232 sabrina compagna vittorioChi &#232; Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi: la carriera nel mondo dell’arte e il passato da modella - Ha 52 anni e nel corso della sua carriera ha alternato passerelle, cinema e teatro, portando avanti un percorso ... Secondo fanpage.it

232 sabrina compagna vittorio“È stata la mia medicina”: l’annuncio inaspettato di Vittorio Sgarbi e la stoccata alla figlia Evelina - Vittorio Sgarbi annuncia il matrimonio con Sabrina Colle, tra amore, sostegno e tensioni familiari, poi torna sulla lite con la figlia. Si legge su donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Sabrina Compagna Vittorio