Chi è Mario Venditti l'ex procuratore di Pavia che per due volte scagionò Sempio per il delitto di Garlasco

La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari nell'inchiesta di Garlasco. Venditti è il magistrato che chiese e ottenne l'archiviazione delle prima indagini su Andrea Sempio. Sequestrato un appunto in cui sono riportate le parole "Venditti", "gip archivia" e "20-30" con il simbolo dell'euro.