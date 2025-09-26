Chi è Mario Venditti l'ex procuratore di Pavia che per due volte scagionò Sempio per il delitto di Garlasco

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari nell'inchiesta di Garlasco. Venditti è il magistrato che chiese e ottenne l’archiviazione delle prima indagini su Andrea Sempio. Sequestrato un appunto in cui sono riportate le parole "Venditti", "gip archivia" e "20-30" con il simbolo dell'euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mario - venditti

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case dei genitori e degli zii

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case di genitori e zii di Andrea

Garlasco, perquisite le case dei famigliari di Sempio. Indagato Mario Venditti, ex procuratore di Pavia: “Corrotto per archiviare l’indagine nel 2017”

232 mario venditti exChi &#232; Mario Venditti, l’ex procuratore di Pavia che per due volte scagionò Sempio per il delitto di Garlasco - La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari nell'inchiesta ... Si legge su fanpage.it

Garlasco: chi &#232; Mario Venditti, l’ex procuratore che nel 2017 archiviò Sempio - Il magistrato, oggi in pensione, anche in recenti uscite pubbliche ha difeso le sue scelte: "Andrea Sempio con l’omicidio di Chiara Poggi non ... affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 232 Mario Venditti Ex