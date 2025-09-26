Chi è Mario Venditti il magistrato del caso Garlasco travolto da pizzini e soldi sospetti

Nel corso di una delle inchieste più lunghe e controverse della cronaca italiana, il nome di Mario Venditti è tornato sotto i riflettori con una forza inaspettata. Ex procuratore della Repubblica di Pavia e figura di spicco della magistratura lombarda, Venditti è ora al centro di un’indagine per corruzione in atti giudiziari legata al delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. A 72 anni, e dopo una carriera luminosa segnata da indagini complesse, il suo ruolo nelle archiviazioni del caso contro Andrea Sempio – unico indagato della nuova inchiesta – è messo in discussione da un “pizzino” e da flussi di denaro sospetti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

