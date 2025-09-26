Chi è l’unico figlio del cantante Christian e Dora Moroni Alfredo Rossi
Alfredo Rossi è nato nel 1987 ed è il figlio di Dora Moroni e Christian. Alfredo vive insieme ai genitori fino ai 10 anni, quando Dora e Christian affrontano una crisi (tra le cause un presunto tradimento del cantante) che porta alla separazione. La showgirl si trasferisce a Ravenna, sua città natale con il figlio. Christian affronta un periodo buio lontano dall’affetto del figlio Alfredo e si trova a un bivio, nel quale doveva scegliere il figlio o la carriera. “Mi hanno tolto tutto, sono stato male. Ho pensato anche di farla finita. Per stare vicino a lui mi sono allontanato dal mio lavoro pur di andare a Ravenna ogni week end a trovarlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: unico - figlio
Si toglie la vita dopo aver scoperto la morte del figlio, per Aurelio e Fabio Marchioni unico funerale
Aci Bonaccorsi, per "Teatro in corte" in scena "L'altro figlio": atto unico di Luigi Pirandello
Le gemelle siamesi Abby e Brittany hanno partorito, ecco le foto con il figlio avuto da Josh: loro hanno due teste ma un unico corpo - GALLERY
Ha 5 anni, studia pianoforte e va in palestra: è figlio unico e ora per lui si apre una strada nuova, iniziata per gioco - facebook.com Vai su Facebook
Assegno Unico per figli all’estero • Da marzo 2022 ho perso l’assegno familiare di mio figlio di 5 anni cittadino italiano con iscrizione all’AIRE ma residente a Madrid. È vero che tale residenza non mi consente di averlo? Avevo letto che c’era una ques… - X Vai su X