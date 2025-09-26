Alfredo Rossi è nato nel 1987 ed è il figlio di Dora Moroni e Christian. Alfredo vive insieme ai genitori fino ai 10 anni, quando Dora e Christian affrontano una crisi (tra le cause un presunto tradimento del cantante) che porta alla separazione. La showgirl si trasferisce a Ravenna, sua città natale con il figlio. Christian affronta un periodo buio lontano dall’affetto del figlio Alfredo e si trova a un bivio, nel quale doveva scegliere il figlio o la carriera. “Mi hanno tolto tutto, sono stato male. Ho pensato anche di farla finita. Per stare vicino a lui mi sono allontanato dal mio lavoro pur di andare a Ravenna ogni week end a trovarlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’unico figlio del cantante Christian e Dora Moroni, Alfredo Rossi