Chi è l’unico figlio del cantante Christian e Dora Moroni Alfredo Rossi

Metropolitanmagazine.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfredo Rossi è nato nel 1987 ed è il figlio di Dora Moroni e Christian.  Alfredo  vive insieme ai genitori fino ai 10 anni, quando  Dora  e  Christian   affrontano una crisi (tra le cause un presunto tradimento del cantante) che porta alla separazione. La showgirl si trasferisce a  Ravenna, sua città natale con il figlio. Christian affronta un periodo buio lontano dall’affetto del figlio  Alfredo  e si trova a un bivio, nel quale doveva scegliere il figlio o la carriera. “Mi hanno tolto tutto, sono stato male. Ho pensato anche di farla finita. Per stare vicino a lui mi sono allontanato dal mio lavoro pur di andare a Ravenna ogni week end a trovarlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

