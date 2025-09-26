Chi è Lorenzo Finn ciclista italiano che ha dominato i Mondiali U23 | era il più giovane in gara

Chi è Lorenzo Finn, il ciclista italiano che ha dominato i Mondiali U23 in Ruanda: nato nel 2006 a Genova da madre italiana e padre inglese, studia al Liceo Scientifico a Genova e nel 2024 ha conquistato sia il titolo italiano (in linea e a cronometro) sia il Mondiale juniores a Zurigo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lorenzo - finn

Marino Amadori: “Lorenzo Finn farà vedere nel 2026 il suo valore, fatta l’Italia per l’Avenir. Pellizzari può crearsi spazio”

Tour de l’Avenir 2025: l’Italia punta a far bene con Lorenzo Finn e Davide Donati

Tour de l’Avenir 2025: Jarno Widar fa la differenza in salita, quinto Lorenzo Finn

Agostinacchio e Capello che fanno i matti nella prova junior, mio figlio Lorenzo Mark Finn a caccia di un'altra maglia iridata nel pomeriggio: ciclismo is back? - X Vai su X

Archiviata la giornata dedicata alle cronometro U23 con uno splendido bronzo di Federica Venturelli e un ottimo quarto posto ( ad un soffio dal podio) di Lorenzo Finn! Ci ritroviamo domani mattina dalle 10:55 sempre su RaiSport per seguire le prove dedicat - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Lorenzo Finn, ciclista italiano che ha dominato i Mondiali U23: era il più giovane in gara - Chi è Lorenzo Finn, il ciclista italiano che ha dominato i Mondiali U23 in Ruanda: nato nel 2006 a Genova da madre italiana e padre inglese, studia al ... Segnala fanpage.it

Lorenzo Finn ha vinto i Mondiali di ciclismo nella categoria Under 23, dove era il più giovane in gara - Il diciottenne italiano Lorenzo Finn ha vinto la medaglia d’oro nella prova in linea Under 23 ai Mondiali di ciclismo su strada, in corso in Ruanda. Riporta ilpost.it