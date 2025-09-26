Chi è Lorenzo Finn ciclista italiano che ha dominato i Mondiali U23 | era il più giovane in gara

Chi è Lorenzo Finn, il ciclista italiano che ha dominato i Mondiali U23 in Ruanda: nato nel 2006 a Genova da madre italiana e padre inglese, studia al Liceo Scientifico a Genova e nel 2024 ha conquistato sia il titolo italiano (in linea e a cronometro) sia il Mondiale juniores a Zurigo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi è Lorenzo Finn, il ciclista italiano che ha dominato i Mondiali U23 in Ruanda: nato nel 2006 a Genova da madre italiana e padre inglese, studia al Liceo Scientifico a Genova e nel 2024 ha conquistato sia il titolo italiano (in linea e a cronometro) sia il Mondiale juniores a Zurigo.

Il diciottenne italiano Lorenzo Finn ha vinto la medaglia d'oro nella prova in linea Under 23 ai Mondiali di ciclismo su strada, in corso in Ruanda.

