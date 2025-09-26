Chi è la moglie di Peppe Quintale Nicoletta | In Francia decisi con lei che avrei mangiato l’ultimo dolce

Peppe Quintale, all’anagrafe Giuseppe Felice Quintale, è un famoso comico, attore, conduttore televisivo e direttore artistico italiano. Nato a Napoli il 4 agosto 1963, ha raggiunto il successo grazie al suo talento comico e alla sua presenza sul piccolo schermo. Fin da giovane, Quintale ha iniziato la sua carriera come animatore turistico e ha fatto il suo ingresso nel mondo della radio nel 1992, lavorando con noti professionisti come Fiorello e Marco Baldini alla W Radio DJ. Nel 1993 ha debuttato in televisione conducendo “Miss Italia nel mondo” e successivamente ha partecipato ad altri programmi di successo come “Caccia alla Frase” nel 1994 e “Super” nel 1998. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

