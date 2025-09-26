Chi è la moglie di Gabriele Cirilli Maria De Luca | Insieme da sempre mi ha salvato dal buio
Maria De Luca, classe 1967, è una donna riservata che ha saputo rimanere nell’ombra, sostenendo il marito nelle sue sfide professionali e personali. Conosciuta quando avevano appena 14 anni, Maria e Gabriele sono legati da un amore che dura da decenni e che ha superato momenti di difficoltà e crisi, inclusa una grave depressione che Gabriele ha vissuto in passato. Nonostante non ami apparire sui social e preferisca una vita lontana dai riflettori, Maria ha sempre rappresentato un pilastro fondamentale per Gabriele Cirilli, recentemente coinvolto nel programma condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
