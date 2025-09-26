Chi è la compagna di Flavio Insinna Adriana Riccio | Stavo per sposare un’altra

Adriana Riccio è nata a Mirano in Veneto nel 1976 (Insinna, invece, è del 1965) e proprio a rappresentare la sua regione che partecipò ad Affari Tuoi di Flavio Insinna, accaparrandosi una vincita di 36mila euro. Ma questo non fu l’unica cosa che si portò a casa, rubò anche il cuore del presentatore romano. Sempre restia a farsi vedere insieme la coppia ha tenuto nascosta la relazione fino a quando poi sono stati paparazzati insieme ed è uscita qualche informazione sulla loro storia. Una volta Flavio Insinna si è lasciato andare e ha parlato della sua fidanzata durante un’intervista: “Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

