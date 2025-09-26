Chi è James Comey l’ex capo dell’Fbi che rischia fino a 5 anni di carcere | le accuse a suo carico
James Comey è stato incriminato: chi è l’ex capo dell’Fbi finito nel mirino di Donald Trump e quali sono le accuse a cui carico. Ostruzione alla giustizia e dichiarazioni false. Queste le accuse a carico di James Comey, l’ex capo dell’Fbi da sempre nemico di Trump, formulate da un gran giurì nelle ultime ore. (Ansa Foto) – notizie.com La notizia dell’incriminazione ha scosso gli Stati Uniti d’America e il primo ad esultare è stato il presidente Donald Trump: “ Giustizia”, ha scritto sul suo social Truth e definendo James Comey una delle persone peggiori con le quali gli Usa si siano mai confrontati. 🔗 Leggi su Notizie.com
