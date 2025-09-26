Chi è il latitante della ‘ndrangheta Sebastiano Signati estradato in Italia deve scontare 28 anni video
Sebastiano Signati, ex latitante di ‘Ndrangheta, estradato dal Belgio a Reggio Calabria: dovrà scontare 28 anni per traffico di droga e armi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: latitante - ndrangheta
