Chi è il figlio famoso Francesca Carrara del Grande Fratello | la scoperta

Il Grande Fratello si prepara ad aprire i battenti con una nuova edizione che promette di mescolare volti giovani e meno giovani, storie di cadute e rinascite, esperienze diverse e rappresentanze da ogni parte d’Italia. Il cast, come spiegato da Simona Ventura, abbraccerà un’età compresa tra i 18 e i 50 anni, con concorrenti che portano in dote vicende personali molto forti. “Avrete delle sorprese: ci saranno italiani di seconda generazione, saranno rappresentate le diverse aree geografiche, il sud, il centro, il nord. A me piace molto questo Grande Fratello e mi piace questo cast che abbiamo scelto con Endemol e con Mediaset”, ha dichiarato la conduttrice, aggiungendo che la selezione ha privilegiato persone comuni e spontanee, capaci di portare autenticità al programma, mentre i vip – come noto – offrono dinamiche differenti, legate alla loro esperienza televisiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it