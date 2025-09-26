Chi è il compagno di Marina Valdemoro Maino Salvatore Duccamelia

Marina Valdemoro Maino, diventata nota grazie ai suoi sketch divertenti su YouTube, è una persona poliedrica che riesce ad avere successo in ogni cosa che fa. Accanto a lei c’è l’immancabile sostegno del suo compagno di vita, Salvatore Duccamelia, con cui è fidanzata dal lontano 2016. I due hanno una relazione dal 2016 e insieme hanno partecipato a numerosi eventi importanti, mostrandosi insieme sui red carpet. Insieme amano anche girare il mondo. Infatti, hanno viaggiato in Grecia, Russia, Repubblica Dominicana, ma anche a Dubai, e in Thailandia. Il compagno di Marina Valdemoro Maino ha vissuto in Sicilia fino all’età di 18 anni, quando decide di andare a vivere a Roma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è il compagno di Marina Valdemoro Maino, Salvatore Duccamelia

