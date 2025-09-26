Chi è Alfredo Rossi il figlio di Dora Moroni e Christian
Alfredo Rossi è l’unico figlio di Dora Moroni e Christian, che hanno formato una delle coppie più seguite nel mondo della musica tra gli anni Ottanta e Novanta. Al contrario dei suoi noti genitori, si è sempre tenuto alla larga dalle luci della ribalta e ha addirittura lasciato l’Italia non appena maggiorenne. Si è ricostruito una vita all’estero, dopo aver sofferto – e non poco – per la turbolenta separazione dei suoi genitori. Diventata velocemente uno degli argomenti più chiacchierati della cronaca rosa in quel periodo. Dora Moroni e Christian, la storia del figlio Alfredo Rossi. Alfredo Rossi è nato nel 1987 ed è l’unico figlio dei cantanti Dora Moroni e Christian ( vero nome Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, scomparso nel 2025 all’età di 82 anni). 🔗 Leggi su Dilei.it
