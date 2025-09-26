C’è chi lo considera un intellettuale scomodo, chi un polemista capace di intercettare le crepe culturali del nostro tempo. Frank Furedi, sociologo ungherese naturalizzato britannico, direttore del think tank Mcc-Brussels, nel suo nuovo libro La guerra contro il passato (Fazi) sostiene che oggi stiamo vivendo in una condizione di “presentismo”: il passato non è più fonte di insegnamento, ma terreno di conflitto e di cancellazione. Professor Furedi, lei parla di una “guerra” contro il passato. Non è un termine eccessivo? "No, perché quello a cui assistiamo è una messa in discussione radicale: giudichiamo persone vissute secoli fa come se fossero nostri contemporanei, le riteniamo moralmente inferiori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Chi controlla il passato controlla il futuro? Furedi smonta miti e rischi della cultura della cancellazione