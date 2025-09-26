Le rinfrescanti Vivident, quelle “mattonelle” di Big Babol perfette per fare i palloncini con la bocca, fino alle intramontabili strisce Brooklyn, le “Gomme del Ponte” nate dall’inventiva del pubblicitario e pittore Daniele Oppi. In occasione del Chewing Gum Day, che cade il 30 settembre, da oggi e fino a domenica sarà possibile fare un viaggio immersivo nelle sale di Space Dreamers in piazza Beccaria grazie alla mostra gratuita “Chewing Gum Galaxy”. Un vero e proprio scivolo di sapori nell’universo delle gomme da masticare, amichevolmente note anche come “cicche”. Si tratta di un’iniziativa di Perfetti Van Melle - azienda principe nella produzione di confetteria, caramelle e chewing gum e realtà imprenditoriale presente in più di 150 Paesi nel mondo - che ha voluto riunire insieme diversi suoi brand e offrire ai visitatori la panoramica storica, scientifica e tecnica che sta dietro al piccolo e complesso prodotto delle cicche, oltre a raccontare il loro beneficio, per esempio, sull’igiene orale, la socialità e i momenti dedicati al relax. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chewing gum day, la mostra fino a domenica. Un viaggio a colori nel mondo delle “gomme“