Una domenica mattina tra le armonie della Parigi di inizio ‘900. Il 28 alle 11, nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini, prende il via Wunderkammer Talk, rassegna di quattro conversazioni-concerto curate dal pianista e compositore Mario Totaro e promosse dalla Wunderkammer Orchestra. Tema del cartellone: "Cherchez la France", un viaggio nella musica di Debussy, Satie, Ravel e Stravinskij. Abbiamo intervistato Totaro alla vigilia del primo evento, dedicato a Claude Debussy. Qual è il suo primo ricordo di questo autore? "Come pianista l’ho suonato molte volte, le prime furono intorno ai 13-14 anni durante i primi esami al Conservatorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Cherchez la France“ con la musica