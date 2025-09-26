Chelsea-Brighton sabato 27 settembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici
Chelsea e Brighton martedì sera hanno giocato in EFL Cup e si sono qualificati per un quarto turno che sarà particolarmente impegnativo per i Seagulls anche se sappiamo che in questa competizione gli allenatori fanno molti cambi e così hanno fatto anche Fabian Hürzeler ed Enzo Maresca contro avversari di categoria inferiore e per questo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: chelsea - brighton
Chelsea vs Brighton & Hove Albion: The Blues Bidik Kemenangan di Stamford Bridge - X Vai su X
«Sono due ragazzi di cui si parla da tempo, i classici nomi puntualmente evidenziati sui taccuini degli osservatori. » Chelsea e Brighton hanno bussato alla porta fino all’ultimo minuto utile, ma Relja Obric e Francesco Gasparello restano a Zingonia, dove conti - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Chelsea-Brighton 27 settembre 2025: 6ª Giornata di Premier League - Brighton, sesta giornata di Premier League, in programma il 27 settembre 2025 alle 16:00: scopri quote e scommesse di una sfida che promette spettacolo e gol, nonostant ... bottadiculo.it scrive
Chelsea-Brighton, pronostici e statistiche del match del 27 settembre - Chelsea e Brighton scenderanno in campo il 27 settembre alle ore 16:00 nel palcoscenico iconico dello Stamford Bridge di Londra, pronti a contendersi i tre punti nella sesta giornata della Premier ... Da it.blastingnews.com