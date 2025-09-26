Non è come accendere o spegnere un interruttore. Piuttosto il delicato dossier legato agli F-35 alla Turchia porta in dote una serie di riflessioni interconnesse, che vanno affrontate tutte assieme. La sicurezza della Nato, il sistema russo S-300, le relazioni russo-turche, l’approvvigionamento energetico, l’incolumità di Cipro e Grecia e la diplomazia in Ucraina e Gaza. Tanti, forse troppi elementi, che però si coagulano attorno al player turco. Il vertice alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti e il suo omologo turco nello Studio Ovale si è concluso senza impegni precisi, ma ha registrato una serie di passi in avanti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Che succede (anche alla Nato) se Trump vende gli F35 alla Turchia?