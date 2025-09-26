Che succede anche alla Nato se Trump vende gli F35 alla Turchia?
Non è come accendere o spegnere un interruttore. Piuttosto il delicato dossier legato agli F-35 alla Turchia porta in dote una serie di riflessioni interconnesse, che vanno affrontate tutte assieme. La sicurezza della Nato, il sistema russo S-300, le relazioni russo-turche, l’approvvigionamento energetico, l’incolumità di Cipro e Grecia e la diplomazia in Ucraina e Gaza. Tanti, forse troppi elementi, che però si coagulano attorno al player turco. Il vertice alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti e il suo omologo turco nello Studio Ovale si è concluso senza impegni precisi, ma ha registrato una serie di passi in avanti. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: succede - nato
Annullati referendum su spese militari e Nato: cosa succede
Yoox, il marchio della moda online è in crisi? Cosa succede al colosso dell’e-commerce nato a Bologna
Cosa succede in caso di attacco a Paese NATO? Gli articoli 4 e 5 spiegati in modo semplice
L’Estonia ha attivato l’Articolo 4 della Nato dopo la violazione del proprio spazio aereo da parte di tre caccia russi: cosa succede ora https://policymakermag.it/primo-piano/cosa-prevede-larticolo-4-della-nato-e-perche-lo-invoca-lestonia/… - X Vai su X
NRDC-ITA, nuova guida per il comando NATO in Italia: il Generale Carai succede al Generale D’Addario. Un avvicendamento simbolo della centralità italiana nella difesa euro-atlantica. - facebook.com Vai su Facebook
Che succede (anche alla Nato) se Trump vende gli F35 alla Turchia? - 35 alla Turchia porta in dote una serie di riflessioni interconnesse, che vanno affrontate tutte assieme. Secondo formiche.net
Trump vende i missili per Kiev agli alleati Nato - Il flusso di armamenti dagli Stati Uniti riprenderà e l’Ucraina avrà le armi che chiede. Riporta ilfattoquotidiano.it