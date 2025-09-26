' Che genere di sport?' incontro all’ex Teatro Verdi con Cuccia Goldoni Scatena e Ulivieri

26 set 2025

Domenica alle 18 negli spazi dell'ex Teatro Verdi è in programma la tavola rotonda dal titolo 'Che genere di sport?', un dibattito su parità e identità di genere nello sport. Dal calcio alla pesistica, si parlerà di sport femminile e performance fisica, facendo il punto su quali sono ancora oggi.

In questa notizia si parla di: genere - sport

