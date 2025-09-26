' Che genere di sport?' incontro all’ex Teatro Verdi con Cuccia Goldoni Scatena e Ulivieri
Domenica alle 18 negli spazi dell’ex Teatro Verdi è in programma la tavola rotonda dal titolo 'Che genere di sport?', un dibattito su parità e identità di genere nello sport. Dal calcio alla pesistica, si parlerà di sport femminile e performance fisica, facendo il punto su quali sono ancora oggi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
genere - sport
Dal Comune una carta contro le discriminazioni di genere nello sport: "No a stereotipi e bullismo"
“Tu non sei sola”: lo spot muto al Giffoni Sport denuncia la violenza di genere
