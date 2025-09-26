Che fine ha fatto l'ex Iena Peppe Quintale e che lavoro fa oggi il concorrente di Tale e Quale Show

Peppe Quintale è un comico e conduttore televisivo, conosciuto principalmente per la sua partecipazione a "Le iene" e "Quelli che il calcio". Ha 62 anni ed è nato a Napoli. Dopo un trascorso televisivo degno di nota, ha deciso di cambiare del tutto vita e ora vive in Normandia, dove alleva cavalli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

