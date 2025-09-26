che bei tempi quando la russia ci ricattava col gas

Poche ore fa, Donald Trump ha emesso l’ennesimo ordine esecutivo per portare al 100% i dazi su qualsiasi prodotto farmaceutico marchiato o brevettato. Per scampare l’insostenibile gabella, il produttore ha una sola strada: costruire uno stabilimento farmaceutico negli Stati Uniti. All’annuncio mi sono venuti diversi pensieri sparsi. Il primo è stato: quanto ci rimetteranno i cittadini-pazienti americani? E quanto ci rimetterà l’Italia? L’una e l’altra cosa le ha ben spiegate in queste pagine Francesca Salvatore, intervenuta da par suo quando dei dazi sui farmaci si cominciò a parlare. Io qui sintetico: ci rimettono gli uni e l’altra, insieme con Irlanda, Germania e Svizzera che sono i maggiori fornitori europei degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

