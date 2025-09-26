ChatGPT Pulse come funziona il nuovo strumento proattivo

Wired.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultima novità ufficializzata da OpenAI inizia per prima la conversazione, con aggiornamenti personalizzati e report su misura. 🔗 Leggi su Wired.it

chatgpt pulse come funziona il nuovo strumento proattivo

ChatGPT presenta Pulse: l’assistente AI diventa proattivo

