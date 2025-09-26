ChatGPT Pulse come funziona il nuovo strumento proattivo

L'ultima novità ufficializzata da OpenAI inizia per prima la conversazione, con aggiornamenti personalizzati e report su misura. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - ChatGPT Pulse, come funziona il nuovo strumento proattivo

ChatGPT presenta Pulse: l’assistente AI diventa proattivo

ChatGPT ora diventa proattivo e dà consigli al mattino: nasce ChatGPT Pulse

OpenAI annuncia ChatGPT Pulse, l’assistente IA che vi sveglierà con aggiornamenti personalizzati - ChatGPT è il nuovo assistente IA capace di generare report personalizzati durante la notte, così da fornirvi al mattino informazioni chiare, aggiornate e pronte all'uso. Da multiplayer.it

ChatGPT Pulse ti dà il buongiorno con report personalizzati e proattivi - Ma oltre a essere personalizzati i report mattutini di ChatGPT Pulse sono anche proattivi, perché l’AI individua gli argomenti e gli impegni dell’utente per offrire consigli o informazioni sui ... Riporta macitynet.it