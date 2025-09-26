Farla entrare è stato più complicato del previsto, ma ora ‘Le Grand Soleil’, l’opera realizzata da Marc Chagall a metà degli anni Sessanta, è in una delle sale del Mar, il Museo d’arte della città di via di Roma. Il capolavoro del maestro russo-francese protagonista della mostra ’Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera’, dal 18 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, è giunto ieri mattina dalla Francia. Si tratta di un evento eccezionale: ‘Le Grand Soleil’, realizzato da Chagall insieme al mosaicista ravennate Lino Melano, viene esposto per la prima volta in Italia e torna visibile al pubblico dopo decenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Chagall, grandi manovre. L'opera è troppo grande ed entra dalla loggia