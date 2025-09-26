Parlare di scontro al vertice alla quinta giornata ha un significato relativo, ma l’idea di ritrovarsi da soli in testa, Modena permettendo (visto che i canarini sono il terzo coinquilino del primo piano e ospitano il Pescara), mette pepe a una sfida, quella di domani contro il Palermo (ore 15) che si ripropone a tre mesi dall’ultimo faccia a faccia. Era il 4 maggio e i bianconeri vinsero con i gol di Calò e Saric. Cesena che cerca quindi la replica spinto dall’entusiasmo della vittoria al ’Penzo’ in casa di un Venezia candidato alla promozione diretta. Battere ora, in sequenza, un’altra big del campionato, potrebbe confermare la sensazione che la banda di Mignani possa ambire a qualcosa in più di una semplice salvezza tranquilla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, volti nuovi col Palermo. Diao verso il debutto da titolare