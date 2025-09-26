Cesena volti nuovi col Palermo Diao verso il debutto da titolare

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parlare di scontro al vertice alla quinta giornata ha un significato relativo, ma l’idea di ritrovarsi da soli in testa, Modena permettendo (visto che i canarini sono il terzo coinquilino del primo piano e ospitano il Pescara), mette pepe a una sfida, quella di domani contro il Palermo (ore 15) che si ripropone a tre mesi dall’ultimo faccia a faccia. Era il 4 maggio e i bianconeri vinsero con i gol di Calò e Saric. Cesena che cerca quindi la replica spinto dall’entusiasmo della vittoria al ’Penzo’ in casa di un Venezia candidato alla promozione diretta. Battere ora, in sequenza, un’altra big del campionato, potrebbe confermare la sensazione che la banda di Mignani possa ambire a qualcosa in più di una semplice salvezza tranquilla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cesena volti nuovi col palermo diao verso il debutto da titolare

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, volti nuovi col Palermo. Diao verso il debutto da titolare

In questa notizia si parla di: cesena - volti

Cesena, volti nuovi e primo gol al Manuzzi. L’amichevole con la ’Jufa’ finisce 1-1

cesena volti nuovi palermoCesena, volti nuovi col Palermo. Diao verso il debutto da titolare - Con Blesa, Frabotta, Ciervo e Magni in forte dubbio, sono attese modifiche in formazione. Si legge su msn.com

cesena volti nuovi palermoIl Resto del Carlino: “Cesena, volti nuovi col Palermo” - Blesa, Frabotta, Ciervo e Magni si sono allenati a parte per tutta la settimana, mentre Bisoli non ha ancora smaltito del tutto il problema muscolare che ... Segnala ilovepalermocalcio.com

Cerca Video su questo argomento: Cesena Volti Nuovi Palermo