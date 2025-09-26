Cesena-Palermo le probabili formazioni | Gomes rileva Ranocchia Brunori potrebbe cominciare dalla panchina

Trasferta insidiosa domani pomeriggio per il Palermo: i rosanero giocheranno a Cesena contro la squadra di Mignani, prima in classifica insieme al Modena e ai ragazzi di InzaghiIl tecnico piacentino confermerà il collaudato 3-4-2-1. In difesa, seguendo le ultime indicazioni da Torretta di questa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il Cesena in laguna affonda il Venezia, Cavalluccio in vetta insieme al Palermo

Parla Rino Foschi: "Quanta sofferenza per accuse ingiuste nella mia Cesena". Gli inizi col conte Rognoni e i 5 campioni del mondo a Palermo

Cesena alla scelta su Klinsmann. Il Palermo offre anche l’ex Gomis

ForzaPalermo.it. . L'attesa volge al termine, domani i rosanero tornano in campo a Cesena! Sarà una partita tostissima, e l'infortunio di Ranocchia apre diversi interrogativi su chi potrà scendere in campo. - facebook.com Vai su Facebook

Guida alla 5ª giornata di #SerieB. Apre Catanzaro-Juve Stabia, occhio a Cesena-Palermo e Bari-Samp - X Vai su X

Cesena-Palermo, le probabili formazioni: Adamo a sinistra, Le Douaron confermato - Palermo: Mignani si affida ad Adamo a sinistra, Inzaghi conferma Le Douaron. Si legge su ilovepalermocalcio.com

Probabili formazioni e dove vedere la quinta giornata di Serie B - Si parte oggi con la gara tra Catanzaro e Juve Stabia alle 20:30, ma il grosso della giornata si giocherà domani con ben sette gare tra le 15 e le 19:30. Secondo msn.com