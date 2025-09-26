Cesena Fiera e Macfrut Piraccini e le dimissioni | Gli azionisti non condividevano il mio piano industriale
Divorzio anticipato di Renzo Piraccini che si è dimesso da presidente di Cesena Fiera lasciando anche la guida di Macfrut e Fieravicola dopo una lunga gestione, al suo posto Patrizio Neri, presidente del colosso del kiwi Jingold. Nella lettera di dimissioni, pubblicata dal portale My Fruit. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Terremoto alla Fiera di Cesena. Il Comune chiude l’era Piraccini
Cesena, terremoto Macfrut: la lettera di dimissioni di Piraccini e la nuova squadra - Il rifiuto dei quattro principali azionisti di Cesena Fiera di accogliere la sua richiesta di essere confermato tra 6 mesi per un quinto mandato, ha ... corriereromagna.it scrive
Macfrut, arrivano le dimissioni di Renzo Piraccini - "Rassegno le mie dimissioni irrevocabili da presidente e Ad di Cesena Fiera" annuncia il manager dopo 11 anni al vertice ... Da myfruit.it