Cervo salvato in A1 | era rimasto incastrato tra due guard rail dell’autostrada
Pian del Voglio (Bologna), 26 settembre 2025 – E’ stato salvato dalla Polstrada dopo il casello di Barberino di Mugello. E’ successo martedì scorso e protagonista di questa storia a lieto fine è un cervo maschio adulto, ferito e impaurito, tratto in salvo grazie all’intervento tempestivo degli uomini della Stradale di Pian del Voglio (Bologna). L’animale, alle prime luci dell’alba, era rimasto incastrato lungo l’autostrada A1 Panoramica, tra i due guard-rail che separano le carreggiate. Inutile dire che rischiava gravi conseguenze a causa del traffico. Il Cops di Firenze ha quindi inviato due pattuglie sul posto che, attivando la modalità safety car, hanno rallentato i veicoli e disposto la chiusura temporanea di entrambe le carreggiate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
È stato salvato un cervo dalle acque del Naviglio
Cervo precipita nel locale di un ristorante a Camaldoli: salvato dai Vigili del Fuoco
Ferragosto con la ‘visita’ del cervo. Sfonda il tetto e finisce nel locale. L’animale salvato dai vigili del fuoco
Cervo ferito resta intrappolato sull’A1: “Salvato dalla stradale” - Un cervo, ferito e impaurito, è rimasto 'intrappolato' sulla A1 panoramica, vicino al casello di Barberino. Secondo bologna.repubblica.it
Cervo intrappolato sulla A1 nel Bolognese, salvato da Polstrada - rail lungo l'Autostrada A1 Panoramica, è stato salvato dalla Polizia Stradale di Pian del Voglio, nel Bolognese. Secondo ansa.it