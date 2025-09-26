Cervo salvato in A1 | era rimasto incastrato tra due guard rail dell’autostrada

Pian del Voglio (Bologna), 26 settembre 2025 – E’ stato salvato dalla Polstrada dopo il casello di Barberino di Mugello. E’ successo martedì scorso e protagonista di questa storia a lieto fine è un cervo maschio adulto, ferito e impaurito,  tratto in salvo grazie all’intervento tempestivo degli uomini della Stradale di Pian del Voglio (Bologna). L’animale, alle prime luci dell’alba, era rimasto incastrato  lungo l’autostrada A1 Panoramica,  tra i due guard-rail che separano le carreggiate. Inutile dire che rischiava gravi conseguenze a causa del traffico. Il Cops di Firenze ha quindi inviato due pattuglie sul posto che, attivando la modalità safety car, hanno rallentato i veicoli e disposto la chiusura temporanea di entrambe le carreggiate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

