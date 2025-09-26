Cervo investito da un’auto pirata sulla Porrettana
Incidente fatale per un cervo maschio sulla Porrettana. È successo domenica sera all’altezza di Lama di Reno verso le ore 20, quando una macchina ha investito l’animale, lasciandolo agonizzante in mezzo alla strada. Sul posto, poco dopo l’impatto, è arrivata una coppia di automobilisti in transito che si è fatta carico dell’ animale e della sicurezza stradale. "Io non ho visto l’urto – racconta Silvia Bassani, la moglie della coppia di soccorritori residente a Marzabotto –. Quando siamo arrivati c’era una macchina che, a fronte della nostra sosta, si è rapidamente dileguata. Vedendo il cervo, impossibilitato a muovere le zampe posteriori in mezzo alla strada, mio marito lo ha faticosamente spostato di lato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cervo - investito
Chi è la manager tedesca che ha investito Gaia Costa a Porto Cervo
Cervo investito sulla Superstrada L’Aquila–Amatrice. Nuovo incidente vicino Barete. A Sulmona invece rimosse le corna a un esemplare travolto e abbandonato ai margini della strada. - facebook.com Vai su Facebook
Jimmy è un piccolo di #cervo arrivato al nostro Cras Stella del Nord di @leidaa_italia, dopo essere stato trovato ferito a bordo strada, forse investito: gli è stata curata una frattura. Guardate come si è ripreso - X Vai su X
Morto giovane cervo investito da un'auto a Fortezza - Un giovane cervo è stato investito da un'auto a scorsa notte sulla statale 12, all'altezza del lago artificiale di Fortezza. Da rainews.it