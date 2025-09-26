Cervo investito da un’auto pirata sulla Porrettana

Incidente fatale per un cervo maschio sulla Porrettana. È successo domenica sera all’altezza di Lama di Reno verso le ore 20, quando una macchina ha investito l’animale, lasciandolo agonizzante in mezzo alla strada. Sul posto, poco dopo l’impatto, è arrivata una coppia di automobilisti in transito che si è fatta carico dell’ animale e della sicurezza stradale. "Io non ho visto l’urto – racconta Silvia Bassani, la moglie della coppia di soccorritori residente a Marzabotto –. Quando siamo arrivati c’era una macchina che, a fronte della nostra sosta, si è rapidamente dileguata. Vedendo il cervo, impossibilitato a muovere le zampe posteriori in mezzo alla strada, mio marito lo ha faticosamente spostato di lato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

