Cervo ferito e spaventato in autostrada lo salvano gli agenti della polizia stradale

Bolognatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cervo che si era perso in autostrada, ferito e spaventato, è stato salvato dagli agenti della polizia stradale. Questa volta è una storia a lieto fine quella che è proviene dalla Variante di Valico dell'A1, il tratto dell'autostrada del Sole troppo spesso protagonista di incidenti e disagi al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cervo - ferito

Incidente per Giorgetto Giugiaro a Porto Cervo, il Suv si ribalta e finisce fuori strada: è ferito gravemente?

Incidente per Giorgetto Giugiaro a Porto Cervo, il Suv si ribalta e finisce fuori strada: è ferito?

Giorgetto Giugiaro ferito a 86 anni in un incidente stradale a Porto Cervo: il suv precipita dai tornanti in curva, come sta ora FOTO

cervo ferito spaventato autostradaCervo incastrato a Barberino di Mugello, chiusa l'autostrada A1: così gli agenti hanno salvato l'animale - Cervo ferito salvato dalla Polizia Stradale sulla A1 a Barberino di Mugello: intervento coordinato per evitare incidenti e tutelare la fauna. virgilio.it scrive

cervo ferito spaventato autostradaUn cervo è rimasto intrappolato sull’A1 a causa delle corna: salvato dalla Polizia di Firenze - Un cervo maschio è rimasto intrappolato tra i guardrail dell’A1 Panoramica a Barberino di Mugello, Firenze, a causa dei suoi grandi palchi (comunemente ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cervo Ferito Spaventato Autostrada