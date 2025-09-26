Cervo ferito e spaventato in autostrada lo salvano gli agenti della polizia stradale

Un cervo che si era perso in autostrada, ferito e spaventato, è stato salvato dagli agenti della polizia stradale. Questa volta è una storia a lieto fine quella che è proviene dalla Variante di Valico dell'A1, il tratto dell'autostrada del Sole troppo spesso protagonista di incidenti e disagi al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it