Cervo ferito e spaventato in autostrada lo salvano gli agenti della polizia stradale
Un cervo che si era perso in autostrada, ferito e spaventato, è stato salvato dagli agenti della polizia stradale. Questa volta è una storia a lieto fine quella che è proviene dalla Variante di Valico dell'A1, il tratto dell'autostrada del Sole troppo spesso protagonista di incidenti e disagi al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Incidente per Giorgetto Giugiaro a Porto Cervo, il Suv si ribalta e finisce fuori strada: è ferito gravemente?
Jimmy è un piccolo di #cervo arrivato al nostro Cras Stella del Nord di @leidaa_italia, dopo essere stato trovato ferito a bordo strada, forse investito: gli è stata curata una frattura. Guardate come si è ripreso - X Vai su X
Una ragazza 17enne travolta a Secondigliano. Un coetaneo ferito in uno scontro a Piscinola. Sono 21, secondo fanpage, gli incidenti con feriti nel weekend a Napoli. - facebook.com Vai su Facebook
Cervo incastrato a Barberino di Mugello, chiusa l'autostrada A1: così gli agenti hanno salvato l'animale - Cervo ferito salvato dalla Polizia Stradale sulla A1 a Barberino di Mugello: intervento coordinato per evitare incidenti e tutelare la fauna. virgilio.it scrive
