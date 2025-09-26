Cervia dedica ottobre alla pace | trenta giorni di eventi tra gli ospiti anche Patrik Zaki

L’Amministrazione comunale di Cervia dedica il mese di ottobre alla Pace, con l’organizzazione della prima edizione del Festival “Voci per la pace. Percorso nei valori di comunità”, che prevede un ricco e variegato calendario di appuntamenti, da venerdì 3 a mercoledì 29 ottobre. Il Festival è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Cervia dedica ottobre alla pace: trenta giorni di eventi, tra gli ospiti anche Patrik Zaki

