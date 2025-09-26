'Permettono una gestione flessibile e discreta della malattia' Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) - Sono novità che "migliorano la vita quotidiana delle persone con diabete di tipo 1". A fare la differenza anche "la mobile App che da oggi viene introdotta sui nostri device e che consente di ges. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ceribelli (Movi): "Per diabete tipo 1 innovazioni che migliorano qualità vita"