C’era una volta… Disney! il concerto debutta al Teatro Olimpico di Roma
C’era una volta. Disney! è un concerto che celebra le storie e le musiche dei film più amati da generazioni e debutta al Teatro Olimpico di Roma. Ogni favola comincia con un “ C’era una volta .” e queste parole danno inizio a una magia. La magia delle storie Disney diventa uno show imperdibile, un concerto originale che spazia dal classico al pop, con l’immersività degli effetti speciali, per gli appassionati di ogni età che si sono emozionati, commossi, che hanno riso e imparato dai film Disney che sono diventati dei cult: da Il Libro della Giungla agli Aristogatti da Aladdin a La Bella e La Bestia, Il Re Leone, Hercules, Pocahontas fino all’amatissima Frozen e molto altro ancora. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: volta - disney
@Disney e Webtoon Entertainment hanno annunciato la nascita di una piattaforma digitale che per la prima volta riunirà più di 35.000 titoli provenienti da universi narrativi come Marvel, Star Wars, Disney, Pixar e 20th Century Studios.Leggi qui: - X Vai su X
Una gran bella notizia, ogni tanto. Jimmy Kimmel, lo storico conduttore di Abc cacciato per una frase su Charlie Kirk e il Presidente degli Stati Uniti Trump, è stato ufficialmente reintegrato da Disney, proprietaria di Abc, e da martedì tornerà regolarmente in ond - facebook.com Vai su Facebook
“The best of Disney Music”: il 21 marzo a Roma il concerto-evento per celebrare i 100 anni di Disney - evento “The best of Disney Music”, diretto dal Maestro Gerardo Di Lella ed eseguito dalla sua “Grand Orchestra”, andrà in scena giovedì 21 marzo alle ore 20. ilmessaggero.it scrive
Il mondo Disney in concerto a Ferrara - concerti: il 14 dicembre alle 20, il Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara ospiterà lo spettacolo I Sogni son Desideri, un Secolo di emozioni Disney. Come scrive ansa.it