C’era una volta. Disney! è un concerto che celebra le storie e le musiche dei film più amati da generazioni e debutta al Teatro Olimpico di Roma. Ogni favola comincia con un “ C’era una volta .” e queste parole danno inizio a una magia. La magia delle storie Disney diventa uno show imperdibile, un concerto originale che spazia dal classico al pop, con l’immersività degli effetti speciali, per gli appassionati di ogni età che si sono emozionati, commossi, che hanno riso e imparato dai film Disney che sono diventati dei cult: da Il Libro della Giungla agli Aristogatti da Aladdin a La Bella e La Bestia, Il Re Leone, Hercules, Pocahontas fino all’amatissima Frozen e molto altro ancora. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - C’era una volta… Disney!, il concerto debutta al Teatro Olimpico di Roma