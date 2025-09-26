La prima informativa della Digos sulla fase iniziale dell’assalto alla Centrale dovrebbe arrivare in Procura all’inizio della prossima settimana. Le indagini degli investigatori di via Fatebenefratelli si stanno concentrando in particolare sui raid avvenuti poco dopo le 13 di lunedì tra la fermata del metrò e la Galleria delle Carrozze per forzare il blocco di polizia e carabinieri e conquistare i binari. Ai blitz, stando a quanto risulta, avrebbero preso parte anche 30-40 esponenti del centro sociale Lambretta – a cui sono legati quattro dei cinque arrestati – e militanti dell’area anarchica, in particolare di "Cuore in Gola" e "Galipettes". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centro sociale e anarchici sotto i riflettori