Centrale di potabilizzazione conclusi i lavori alla stazione di sollevamento
Nella centrale di potabilizzazione Hera di Pontelagoscuro, si è concluso l'intervento di rinnovo della stazione di sollevamento che preleva le acque superficiali dal fiume Po. Il progetto, inserito nel programma 'Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici' della Regione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
