Cento piazze per Gaza | la mobilitazione è capillare

La mobilitazione è permanente, capillare, diffusa. Ieri migliaia di persone si sono mosse in corteo a Roma in direzione del ministero degli Esteri, dietro lo striscione con le parole d’ordine . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Cento piazze per Gaza: la mobilitazione è capillare

In questa notizia si parla di: cento - piazze

Gualtieri preme il bottone del 5G: entro fine anno Wi-fi gratuito in cento piazze della Capitale

Presidi permanenti in cento piazze. E una data cerchiata in rosso: quella del 4 ottobre, quando Roma – è il fondato timore degli investigatori – potrebbe essere messa a ferro e fuoco dagli antagonisti provenienti da tutta Italia. Sono ore calde sul fronte delle co - facebook.com Vai su Facebook

L'Usb annuncia uno "sciopero generale senza preavviso" con cento piazze per Gaza. Immediata la replica di Salvini: "Non lasceremo che ci portino nel caos". Al sit-in di fronte di fronte alla Camera contestata la Cgil - X Vai su X

Sciopero per Gaza, Usb annuncia: “Allestiremo 100 piazze per promuovere la pace” - L'Italia si prepara a un altro sciopero nazionale in solidarietà a Gaza, sulla scia di quello del 22 settembre. Secondo ildigitale.it

Gaza, Usb lancia un "nuovo sciopero generale senza preavviso". E a Roma Termini sarà presidio permanente - Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, risponde: "È da irresponsabili" ... Da romatoday.it