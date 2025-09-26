Cento piazze per Gaza | la mobilitazione è capillare

La mobilitazione è permanente, capillare, diffusa. Ieri migliaia di persone si sono mosse in corteo a Roma in direzione del ministero degli Esteri, dietro lo striscione con le parole d’ordine . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

