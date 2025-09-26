Cento piazze in tutta Italia l’Usb rilancia la mobilitazione per Gaza | Da Mattarella parole vergognose
“Cento piazze in tutta Italia per Gaza, siamo pronti a bloccare nuovamente il Paese”. Non si arresta la mobilitazione a sostegno del popolo palestinese. Dopo il grande sciopero del 22 settembre, da piazza dei Cinquecento l’Usb rilancia la manifestazione nazionale del 4 ottobre. “Saremo in questa piazza fino al 4 ottobre – spiega Stefano De Angelis dell’Usb – ma se la situazione peggiora siamo pronti a bloccare nuovamente tutto, dai porti alle stazioni alle autostrade”. A far discutere le parole del presidente Mattarella che oggi ha invitato la Flotilla ad accettare la mediazione: “Sono parole vergognose – chiosa Beatrice Gaberini di Potere al Popolo – invece di dire al governo israeliano di fermarsi e garantire l’incolumità degli equipaggi scarica le responsabilità sulla Flotilla “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
